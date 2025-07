Pamela López responde con todo a Macarena Gastaldo tras 'EVDLV': "No me la doy digna, lo soy"

El último invitado de 'El valor de la verdad' fue Macarena Gastaldo donde la joven habló de Christian Cueva, pero también de Pamela López. Es así como la nueva influencer sale a defenderse y, revela quién fue el supuesto intermediario entre ella y el padre de sus hijos.

Durante una entrevista con 'Ponte en la Cola', fueron en busca de Pamela López donde respondió sobre las declaraciones que dio Macarena Gastaldo donde la llama 'cachuda' y que no tendría dignidad. Ante esto, la pareja de Paul Michael afirma que si mantiene su dignidad y cuenta lo que sabe de la argentina.

"No me la doy de digna, yo soy digna, soy una señora más allá de mis desaciertos y todo. La primera y única vez que me refería a ella cuando leí una conversación donde se le agradecía unos pasajes a Argentina, voy a buscarles obviamente. Ella sabe quién fue el intermediario, el padre de mis hijos también me confesó que así fue. Ellos tenían una amistad y ya, más allá hablar de eso no sé", expresó.