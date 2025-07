Vania Bludau confiesa que le ESCRIBIÓ a Mario Irivarren tras polémica de la boda: "No me respondió"

El reencuentro entre Vania Bludau y Mario Irivarren ha remecido en la farándula dando por terminado la relación del chico reality con Onelia Molina hace tres meses. Aunque la mejor amiga de Alejandra Baigorria afirmó que tiene bloqueado a su ex, ahora revela que le escribió.

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Vania Bludau estuvo con Flor Ortola en el lanzamiento de la colección de ropa de Alejandra Baigorria. Es así como la influencer hace una confesión ante las cámaras por toda la polémica que viene pasando con su ex Mario Irivarren.

Debido a los ataques que viene recibiendo en sus redes sociales, la joven afirma que harta de la situación a raíz de la boda de Alejandra Baigorria, decidió escribirle a Irivarren. Es así como menciona que le reclamó para que salga a hablar y aclarar todo, pero no recibió respuesta.

"Yo incluso ya me había hartado en un momento y busqué el número de él y le escribí, le dije: 'Oye, ya qué cansancio, di la verdad', pero él nunca va a hablar ni nada. Yo le escribí, pero él no me respondió. Respetuosamente, le escribí todo, le dije que me parecía tonto de su parte, totalmente inmaduro, pero bueno, cada quien con sus cosas y sus temas", expresó.