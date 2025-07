Cindy Marino denuncia por agresión al padre de su última hija: "Hice lo que ha correspondido"

La actriz y comediante Cindy Marino vuelve a estar en el centro de atención, esta vez no por su carrera artística, sino por una grave acusación contra Ricardo Miñán, padre de su hija menor. Según se reveló en el programa 'Magaly TV: La Firme', Marino presentó una denuncia formal por presuntos actos de violencia física y psicológica ocurridos durante un viaje familiar a Piura en Semana Santa.

Durante la última emisión del programa conducido por Magaly Medina, se reveló que el 20 de abril pasado, en pleno viaje familiar, Cindy Marino fue agredida por Ricardo Miñán. El incidente habría tenido lugar luego de una salida a un restaurante, donde, según el parte policial, Miñán habría reaccionado violentamente propinándole cachetadas y golpes con la mano abierta a la actriz.

Consultada por los reporteros del programa, Marino confirmó la existencia de la denuncia, aunque prefirió no dar detalles por respeto a su proceso legal y a su familia. "Sí existe la denuncia, lo cual no voy a entrar en mayores detalles. Esto ha sucedido en abril y yo he hecho lo que ha correspondido hacer", expresó.

Ante la pregunta sobre si este tipo de comportamiento había sido recurrente en la relación, la artista solo atinó a señalar que ya no mantiene ningún vínculo sentimental con Miñán. La noticia ha generado fuerte repercusión en medios y redes sociales.

Esta denuncia ha generado también la reaparición de un reportaje de Magaly emitido en junio de 2023 por el mismo programa, donde Cindy Marino fue consultada sobre las acusaciones que otras exparejas de Ricardo Miñán habían hecho en su contra por violencia. En aquel momento, la actriz minimizó las denuncias y aseguró sentirse tranquila con la relación que tenía.

Frente a los cuestionamientos sobre esa respuesta, Cindy aclaró que en ningún momento intentó defender al empresario, sino que simplemente expresó lo que vivía en ese momento.

"Yo no saqué cara por él. Yo dije que no era lo que en ese momento estaba pasando. Tenía conocimiento [de las denuncias], pero no era lo que a mí me demostraban. Entonces, no fue que lo defendí, solo conté lo que me pasaba en ese momento, nada más", señaló.