Diealis afirma que Fabio Agostini fue una estrella fugaz en Kick: "Brilló un día y se apagó"

La semana anterior, el streamer Diealis fue invitado al programa 'Esto es Guerra' donde tuvo varias confrontaciones con el chico reality Fabio Agostini y juegos donde ambos compitieron. Es así como se dijeron de todo y el peruano afirmó que el español solamente brilló por un día en la plataforma de Kick, donde él lidera.

Diealis sobre Fabio Agostini en Kick

El streamer Diealis fue invitado por una semana al programa 'EEG', es así como el joven tuvo algunos confrontaciones con Fabio Agostini. Es así como reveló que después de terminar su tiempo en el reality continuará con su plataforma de Kick. Es ahí donde menciona que es uno que comanda esta plataforma y que el español solo duró un día.

"Soy uno de los que comanda en el streaming peruano también por mi experiencia de años y por el contenido que doy. Si hablamos de Kick, él (Fabio) ya sabe que es complicado no es solamente una estrella de un día (...) es una estrella fugaz, brilla un día y ya está, pero él se apagó y cuando quiera prenderse veremos", expresó.

¿Qué le respondió Fabio?

Ante esas palabras, el español no so contuvo para responderle y afirmó que él es conocido en varios países como Colombia, Chile, Ecuador, España y Perú. Además, agregó que el streamer está en la TV porque está de moda, pero si lo sacan de manera internacional no lo reconocerían porque su público solamente está en Perú y en la plataforma de Kick.

"¿Qué se me apagó la luz? si vengo de hacer realities en Chile y en otros países a ver si él tiene la suerte como la que tengo yo. Él está aquí una semana y dice que es más famoso que yo. Hay personas que le dan un poco de pantalla o están de moda, de repente se creen ser mejores que todos los que están aquí. Ahora salgo en la calle y me piden más fotos a mí que a él, yo lo saco fuera de Perú y no lo conoce ni su padre", señaló el chico reality.

Es así como el español Fabio Agostini respondió con todo al streamer Diealis afirmando que él solo está presente en las plataformas de Kick, pero él suena en otros países. Al parecer, ambos estarían en una nueva confrontación de quién es más conocido por el público ya sea por televisión o en plataformas digitales.