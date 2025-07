Fabio Agostini minimiza la carrera de streamer de Diealis en EEG: "Vete a tu casa a jugar dota"

Fabio Agostini y el streamer Diealis (Diego Marcelino) tuvieron un fuerte enfrentamiento en 'Esto es Guerra', ya que ambos se sacaron en cara sus respectivos logros personales, aunque fue Fabio quien terminó hundiendo al streamer, pues lo mandó de vuelta a su plataforma Kick.

Todo empezó cuando Diealis indicó que, gracias a su presencia, el programa reality ahora está haciendo 20 puntos. Esto no le cayó nada bien a Fabio, quien indicó que el programa ya tiene gran acogida desde hace varios años, e incluso aseguró que, si él se retira, se superarán los 22 puntos.

Diego respondió, asegurando que actualmente él es más conocido por la gran cantidad de seguidores que tiene en redes sociales, sin esperar que Fabio lo mandara de regreso a sus plataformas. "Es su primera vez en televisión, y yo creo que está jugando en el Real Madrid", expresó.

Fabio también lanzó otro dardo contra Diego Marcelino, pues lo mandó a jugar Dota, insinuando que la televisión no es un terreno competitivo para él. Sin embargo, después del programa, Diego se pronunció.

"Quiero aclarar que mis palabras sobre que he levantado el programa no son sobre este canal que me ha dado acogida, sino sobre otro canal que ha estado hablando de mí", dijo en un inicio.