Vania Bludau expone CHAT donde Mario Irivarren se confiesa con un amigo: "Me cag* verla"

Hace unos días, Flor Ortola afirmó tener una conversación que no era suya donde se expondría las intenciones de Mario Irivarren aparentemente. Ahora, Vania Bludau expuso un chat a un medio de televisión donde el ex de Onelia Molina habría aceptado que le chocó ver a la amiga de Alejandra Baigorria.

¡Vania expone CHAT de Mario Irivarren!

Durante una entrevista para el programa 'Amor y Fuego', Vania Bludau cansada de ser tildada como la 'manzana de la discordia' entre Mario Irivarren y Onelia Molina, sale mostrar una conversación que llegó a sus manos. En el mensaje que fue leída por la reportera desde el celular de la amiga de Baigorria, se puede leer que el chico reality le echa la culpa al alcohol y que ver a su ex (Vania) le habría movido el piso.

"Por eso no me gusta tomar, mal la mía la cag**, me cag* el alcohol, me cag*¨ver a Vania", se escucha leer a la reportera de 'A y F'.

Así mismo, la joven expresó que está cansada de que la vinculen con su ex cuando terminaron muy mal. Además, comenta que ya conocía algunos de los efectos que el alcohol le causa a Mario Irivarren cuando estuvieron juntos.

"A mí me ha molestado muchísimo que me pongan como la 'manzana de la discordia' cuando a mí cero me interesa ese hombre. Hasta el día de hoy lo sigo diciendo, él cuando toma es una persona agresiva y ahora cuando toma, se le olvida lo que hace. El alcohol tiene muchos efectos en él", señaló Bludau.

¡Le molesta!

Además, Vania Bludau comenta que se incomoda bastante cuando le preguntan si piensa regresar con su expareja. Incluso, afirma que ha tardado de curar la herida que él le causó cuando la agredió cuando estuvieron juntos y no quiere revivirlo.

"Cuando me dijeron manzana de la discordia o me preguntan 'regresarías', sí me molesta porque tocan una herida ahí mía que me ha tardado curarla y sanarla. Obviamente no entiendo a la gente que no recuerda", agregó finalmente en la entrevista para el programa de TV.

Es así como la amiga de Alejandra Baigorria deja en claro que no tiene intención de regresar con Mario Irivarren. Así mismo, presentó la conversación que llegó a sus manos a la reportera, donde la 'calavera coqueta' afirma que verla a ella nuevamente le movió el piso a pesar de estar con Onelia Molina.