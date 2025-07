Magaly hace fuerte aclaración sobre sus 'retoquitos' estéticos: "No tengo cirujano plástico"

Magaly Medina siempre ha sido cuestionada por su gran cambio físico a través de los años, ya que muchos rumorean que se ha sometido a diferentes cirugías estéticas. Sin embargo, la conductora ha salido al frente para afirmar que no tiene un cirujano plástico de cabecera.

La conductora siempre ha sido abierta respecto a los retoques estéticos que se ha realizado con el paso de los años. Sin embargo, nunca había hablado abiertamente sobre los procedimientos a los que se ha sometido ni con quién.

La tarde de ayer, Magaly abrió una caja de preguntas en su Instagram y uno de sus seguidores tuvo curiosidad sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, por lo que le preguntó directamente por el nombre de su cirujano plástico. Sin embargo, no esperaba que Magaly le respondiera haciendo una pequeña aclaración.

"No me canso de explicar que no tengo cirujano plástico de cabecera. Quien me hace todos estos años mis tratamientos no invasivos es la doctora Joana Bernedo. Ella es dermatóloga y médico estético", indicó.