Evelyn Vela revela que teme por la vida de su hermana: "Si no se deja ayudar la veremos en su velorio"

La exalcaldesa de Ica y hermana de Evelyn Vela, Emma Mejía, sorprendió a sus seguidores al compartir un comunicado en sus redes sociales donde pidió disculpas públicas por haber denunciado a su esposo, el cantante Carlos López del dúo Idéntico, por violencia familiar. Este sorpresivo giro ha generado controversia y fuertes reacciones, especialmente de su hermana, quien teme por la vida de la exautoridad.

En declaraciones al programa Amor y Fuego, Evelyn Vela dejó entrever que su hermana habría sido influenciada para retractarse, en un momento de alta vulnerabilidad emocional. La empresaria sospecha que Carlos López podría estar manipulándola psicológicamente, aprovechándose del vínculo emocional que aún existe entre ambos.

"Que se esconda abajo de las faldas de mi hermana, que no le lave la cabeza, porque definitivamente mi hermana estaba muy decidida y de un momento a otro cambió de parecer. Pero si le gusta que la golpeen, ¿qué podemos hacer nosotros? No sé qué le está pasando, no la reconozco", expresó, visiblemente afectada.