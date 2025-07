Evelyn Vela se pronuncia tras las disculpas públicas de su hermana tras agresión de su esposo

Evelyn Vela se presentó en el programa América Hoy para opinar respecto al comunicado y las disculpas públicas que su hermana Emma Mejía ofreció tras denunciar que su esposo, Carlos López, la había agredido físicamente hace unas semanas. La ex amiga de Melissa Klug se mostró nuevamente indignada por la decisión de su hermana.

La popular 'Reina del Sur' hizo su aparición en el set del programa matutino y se mostró especialmente indignada y decepcionada debido al comunicado que publicó Emma en sus redes sociales, y aseguró que nunca la obligó a hacer una denuncia.

"Estoy indignada, decepcionada, también me da lástima que existan mujeres que ahora cambian todo lo que en algún momento dijeron ellas mismas. Nadie la obligó a decir cosas que ya no quería", dijo en un inicio.

En esa misma línea, aseguró que aún no entiende el motivo por el que Emma ha decidido negar las agresiones en su contra, pese a que hace unos días apareció en televisión con el rostro moreteado e incluso aseguró que tenía un coágulo en la cabeza.

"Sinceramente no sé qué está pasando con ella. Quisiera entenderla, pero no puedo. A mí me da mucha lástima, mucha decepción que ahora se tire para atrás, no solamente ella, sino otras mujeres", agregó.