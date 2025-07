¿Indirecta o despedida? Isabella Ladera revela la verdad sobre mensaje a Hugo García

Isabella Ladera volvió a ser tendencia en redes sociales tras dedicarle un inesperado mensaje a Hugo García, con quien se le vinculó sentimentalmente hace algunas semanas. A pesar de que los rumores de cercanía entre ambos habían disminuido desde que ella fue vista con el futbolista Vinicius Jr., su reciente publicación en Instagram reavivó el interés de sus seguidores.

Este sábado, Isabella Ladera llamó la atención al repostear un video donde aparece Hugo García practicando wakesurf en Tequesquitengo, Morelos, México. En la publicación, la influencer agregó un mensaje que muchos interpretaron como una despedida o cierre emocional hacia el excompetidor de 'Esto es Guerra'.

Ante las múltiples interpretaciones del público, Ladera decidió aclarar sus intenciones con el mensaje. La modelo descartó cualquier tipo de despedida hacía el modelo:

Isabella Ladera le deja mensaje a Hugo García.

Por otro lado, Isabella también generó polémica al publicar un texto reflexivo sobre su antigua relación con el cantante Beéle. En el mensaje, la influencer confesó sentirse herida y decepcionada por lo vivido junto al colombiano.

"Me siento mal, me siento usada, me siento abusada, me siento estúpida, me odio por amarte", decía parte del texto. La influencer confesó que el cantante mostraba un profundo desinterés por su hija Mía y que la relación careció de apoyo emocional. "¿Qué extrañas? ¿Sus mentiras? ¿Su ego? ¿Su desorden? ¿Su inestabilidad?", cuestionó en su publicación, dejando ver que aún lidia con las secuelas de ese vínculo.