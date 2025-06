Mario Hart revela que Hugo García está insoportable de amor por Isabella Ladera: "Fue al concierto con la suegra"

¡El amor lo tiene así! Hugo García volvió a Lima y no solo trajo maletas, también muchos suspiros. Su amigo y compañero Mario Hart no se guardó nada y soltó tremenda bomba en "América Espectáculos": el chico reality está insoportable de amor por Isabella Ladera, tanto que hasta fue con la suegra al concierto de Rauw Alejandro.

En una entrevista para "América Espectáculos", Mario Hart contó que tuvo que traer de vuelta a Hugo casi a la fuerza, porque tenían que grabar un nuevo proyecto juntos. Al parecer, el ex 'guerrero' estaba bien enganchado en tierras gringas.

"Lo he hecho venir, obligado, porque hemos empezado un proyecto nuevo. Teníamos que grabar hoy día y el señor hasta ayer estaba en Miami. Le dije: 'Causa, ¿tú estás loco? Hemos quedado el miércoles, grabamos temprano, tenemos nuestra invitada confirmada, tienes que venirte ya'", reveló Mario. Hugo no quería dejar Miami, ya que estaba con Isabella, disfrutando al máximo. "No me importa con quién estés, te vienes", contó que le dijo Mario a Hugo.