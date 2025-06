Alessia Rovegno sobre las salidas de Hugo García e Isabella Ladera: "Que las personas se diviertan"

Hugo García ha generado revuelo en redes sociales tras dejarse ver muy cercano a la influencer venezolana Isabella Ladera. Aunque ambos han asegurado que son solo amigos, sus constantes salidas y muestras de afecto en público han despertado el interés de sus seguidores. Ante este escenario, Alessia Rovegno, expareja del exchico reality, rompió su silencio y dio su opinión sobre el vínculo.

Alessia confirma que mantiene una buena relación con Hugo

En una reciente entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Alessia Rovegno habló abiertamente sobre su actual vínculo con Hugo García. La modelo confirmó que se reencontró con él durante el evento de Fórmula 1 en Miami, hace unas semanas. Según reveló, mantienen una comunicación fluida y un afecto que no se ha perdido pese a su ruptura.

"Sí nos vimos, nos saludamos, todo super bien con él. Hay una relación súper bonita con él y siempre ha sido así. Hay una excelente comunicación con Hugo y, por supuesto, hay mucho cariño, es una persona muy especial para mí", expresó Alessia con tranquilidad.

También se refirió a los rumores sobre la presencia de Isabella Ladera en ese mismo evento automovilístico, pero aclaró que no los vio juntos. Cuando le consultaron si tenía algún consejo para Hugo sobre sus salidas con la influencer, Alessia solo atinó a reír y restarle importancia al tema:

"Chicos, ustedes tienen que dejar que las personas se diviertan por favor, que la pasen bien, que vivan su vida".

Alessia sobre su relación con Hugo García

No es la primera vez que, Alessia Rovegno, se refiera al tema hace unos días en una entrevista con "América Hoy", fue clara al hablar sobre sus sentimientos por el ex Hugo García tras las salidas del ex chico reality con la influencer venezolana Isabella Ladera. Aunque dejaron de ser pareja, aún le tiene un gran aprecio.

"Siempre voy a tener amor por él, la verdad. Es una persona súper especial para mí, entonces el amor siempre va a estar", dijo Alessia, sin dudar.

Además, recordó lo bonito que fue su relación con Hugo García y lo bien que se siguen llevando, pese a que ya están en un romance. Sobre las imágenes de Hugo junto a Isabella en Miami, la modelo dijo que no le sorprende. Primero mencionó que no había visto mucho, pero luego cambió de opinión.

"Hay una bonita relación con Hugo, fue una relación sana. Por supuesto, sabe que le deseo lo mejor, hoy, siempre y eso no va a cambiar. Siempre ha habido una excelente comunicación con él..."He visto cositas, pero no tanto", soltó. Cuando le preguntaron si le incomodaba ver a su ex con otra chica, Alessia respondió sin rodeos: "Para nada, para nada. Que se divierta, que la pase bien"

Alessia Rovegno demostró una vez más su madurez emocional al referirse con respeto y cariño a Hugo García, pese a los rumores que lo vinculan con Isabella Ladera. La modelo dejó en claro que no guarda resentimientos y celebra que su expareja pueda seguir disfrutando de su vida.