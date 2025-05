Patricio Parodi sobre el posible romance de Hugo García e Isabella Ladera: "Avanza lento, pero seguro"

Desde hace varias semanas, Hugo García viene siendo vinculado sentimentalmente con la influencer Isabella Ladera y ahora, aparecieron juntos en un 'live'. Ahora, Patricio Parodi salió a contar todo lo que sabe de la nueva parejita.

En una entrevista con el medio 'América Espectáculos', Patricio Parodi fue consultado sobre las últimas noticias de su amigo Hugo García, que ha sido visto al lado de la influencer Isabella Ladera por redes sociales. Ahora, el ex chico reality reveló que desconocía que su 'pata' había viajado a Miami nuevamente para encontrarse con la joven. Aunque si reveló que está con perfil bajo porque podría estar interesado en una relación formal con Ladera.

"Ahorita me han mandado un live en el que se la ha visto a Huguito. Yo acabo de ver eso ahorita, no sabía que estaban en Disney, no sabía que había vuelto a Miami. Calladito, eso de repente porque podría estar avanzando lento, pero seguro ¿no? por eso seguro está con perfil bajo, guardándose algunas cositas. Mientras él esté feliz, es mi amigo lo quiero mucho y siempre va a tener el apoyo de nosotros", expresó finalmente el 'Pato' dando su apoyo.