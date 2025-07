Romina Gachoy sorprende al revelar nueva crisis de Angie Jibaja y expone audio: "Sigue en las mismas andadas"

La reciente aparición de Angie Jibaja en la televisión chilena había generado esperanzas de una posible recuperación y reconciliación familiar, especialmente tras sus declaraciones sobre haber retomado el contacto con sus hijos después de cinco años. Sin embargo, Romina Gachoy, actual esposa de Jean Paul Santamaría, decidió romper su silencio y exponer una preocupante situación.

En entrevista para 'Magaly Tv: La Firme', Gachoy aseguró que Jibaja, lejos de haber mejorado, habría sufrido una nueva recaída. Como prueba, mostró un audio enviado por la modelo al hijo mayor de Jean Paul, en el que se escucha a Angie emitiendo frases desconcertantes y sin coherencia aparente.

"Lo único que te puedo aconsejar es que camines bajo las sombras, cuides a tu hermana. No salgas de la cama. Tengan cuidado con el fuego, tengan cuidado con la gente con la que se cruzan...", se escucha decir en el mensaje. Más adelante, agrega: "Ese 'no digas nada, por favor' sí es para ustedes, pero es un mensaje más de una canción... para que les rompan".

Ante esto, Gachoy expresó su preocupación por el estado mental de la modelo y sugirió que aún estaría bajo los efectos de sustancias.

Romina no fue la única en evidenciar la situación de Angie. Maggie Liza, madre de la modelo, también manifestó estar alarmada por el comportamiento de su hija. En una conversación con Gachoy, la señora Liza relató una situación preocupante vivida recientemente.

"La vez pasada, ella estaba acá y de pronto me dijo que Jean Paul le estaba dando alcohol a Jak*. Yo pensé que Gi* le había dicho eso, pero no, era algo que se le ocurrió. Por momentos, yo no sé qué le pasa. ¿Se está volviendo loca?", comentó la progenitora de Jibaja.

Asimismo, Gachoy indicó que la señora Maggie le confesó que la salud mental de Angie está en un punto crítico, al punto que médicos le habrían prohibido ver a sus propios familiares. En uno de los audios difundidos, se escucha a la madre de Angie decir:

"Definitivamente tienen razón los niños, no la pueden ver así, ella tiene que estar bien. Y ella saque, si es que ella sigue así, no le van a dar de alta para que pueda viajar, ella tiene su pasaje para el 15 o 18, no sé qué día. Ella tiene ahora una licencia médica, donde no le permiten ni siquiera verme", agregó la progenitora de la recordada 'Chica de los tatuajes, en el audio que compartió Romina Gachoy.