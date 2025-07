Romina Gachoy se pronuncia tras declaraciones de Angie Jibaja: "Me preocupa que salga hablar cosas que no son"

Romina Gachoy, pareja de Jean Paul Santa María, se pronunció tras las recientes declaraciones de Angie Jibaja, quien expresó su deseo de recuperar la custodia de sus hijos. En medio de la polémica, Gachoy decidió romper su silencio y dar su punto de vista sobre esta delicada situación familiar que ha llamado la atención del público.

La modelo uruguaya mostró preocupación por la forma en que el caso se ha expuesto en los medios de comunicación. Considera que tratar estos temas en el ámbito público no es lo más saludable, especialmente cuando hay menores de edad involucrados. Según explicó, el enfoque debería estar en proteger la estabilidad emocional de los niños y mantener la privacidad familiar.

"Sí me comentaron porque me mencionó. Yo creo que lo más sano, cuando estás pasando por un momento de recuperación, es alejarte un poco de todo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Más se muestra no hablando, sino solamente con hechos", idicó en 'América Hoy'.