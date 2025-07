Angie Jibaja reaparece en la TV chilena y se quiebra al hablar de sus hijos: "Desde 2021 no los veo, es horrible"

Angie Jibaja, recordada por su intensa vida mediática y participación en realities, reapareció desde Chile con una impactante entrevista en la que mostró su lado más vulnerable. Alejada de los escándalos, la modelo vive hoy una etapa diferente como miembro activo de los Testigos de Jehová. Sin embargo, el dolor de estar lejos de sus hijos aún marca profundamente su presente.

Durante su aparición en el programa chileno Primer Plano, Angie Jibaja compartió detalles sobre el giro que dio su vida tras dejar la televisión y los excesos. En medio de la conversación, la modelo no pudo evitar emocionarse al relatar el momento en que perdió la custodia de sus hijos y cómo ha sido vivir sin ellos.

"Me sugirieron (los del Ministerio de Familia) que hiciera un tratamiento psicológico por lo de mi abuela y porque les conté que recaí por unos días. Entonces fui donde mi hermana, mi única familia en Lima, para dejar a mis hijos, y me interné. Cuando salí, me dijeron que me habían quitado a mis hijos por desprotección familiar", relató con la voz entrecortada.

Jibaja contó que no ve a sus hijos desde el 27 de marzo de 2021. Explicó que actualmente los menores viven con su padre, Jean Paul Santamaría, y que ella está gestionando procesos legales para poder volver a tener contacto con ellos.

"Fui a hacer lo que ellos pidieron que hiciera, los concreté, salgo y me dicen eso (...) Desde el 27 de marzo del 2021 que no los he vuelto a ver, es horrible yo no los he visto porque he estado mal ahora estoy gestionando los juicios legales con el padre de mis hijos y bueno siempre quise llevar la fiesta en paz por todo lo que sucedió en el pasado" señaló visiblemente quebrada por la situación que afronta con sus menores.