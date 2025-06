Jean Paul Santa María demuestra que está más enamorado que nunca: "La palabra de Romina es amén"

Jean Paul Santa María dejó en claro que su relación con Romina Gachoy es su prioridad absoluta. Durante una reciente edición del programa América Hoy, el cantante expresó que está más enamorado que nunca de su esposa y que haría todo por proteger su tranquilidad emocional.

Jean Paul respeta mucho a Romina Gachoy

El tema surgió mientras los conductores debatían sobre una polémica reciente: un cantante de cumbia concedió una entrevista a su ex pareja, pese al evidente malestar de su actual esposa. Frente a esta situación, Jean Paul aseguró que no actuaría de ese modo, pues no pondría en riesgo su relación por ningún motivo.

Para el artista, la estabilidad emocional de Romina es clave. Comentó que considera esencial respetar los sentimientos de la pareja y que nunca tomaría decisiones que puedan incomodarla. Dijo que no permitiría que terceros afecten la armonía que han construido juntos.

"Yo pienso que parte de uno. Primero, el hacer comentarios o lanzar directas o indirectas. Segundo, el tomar en cuenta lo que tu pareja siente o piensa, eso es elemental (...) Si pasara algo como lo que Ethel plantea, para mí, la palabra de Romina es amén, es ley", indicó.

Jean Paul también destacó que su felicidad depende de ver bien a Romina. Aseguró que cuando ella está en paz, él también lo está. Por ello, toma muy en serio sus opiniones, pensamientos y emociones. Reiteró que está comprometido en hacerla sentir segura y amada en todo momento.

"¿Qué es lo que me hace feliz a mí? Ver a mi esposa feliz. Si ella está en paz, si ella está tranquila y contenta, ya está", agregó.

Sus declaraciones generaron reacciones positivas entre los panelistas del programa, quienes valoraron su actitud y madurez emocional. El cantante se mostró firme al decir que la palabra de su esposa tiene un gran peso en sus decisiones y que jamás haría algo que ponga en duda su compromiso como pareja.

Romina Gachoy se lanza como cantante

Durante una reciente entrevista en el espacio conducido por Kurt Villavicencio, la modelo uruguaya aclaró algunos aspectos de su faceta como cantante. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta ante las críticas que ha recibido y si ya se considera oficialmente una artista musical.

"Sigo con todo, pero creo que está bueno generar nuevos ingresos. Ahora no es que me lance como cantante, en realidad me estoy preparando, estoy aprendiendo... Me encanta la música, aparte que mi papá es cantante", declaró la modelo.

Además, la modelo uruguaya, se refirió al estilo musical que desea trabajar. Según indicó, busca fusionar la cumbia peruana con toques de su país natal. Incluso, se animó a interpretar algunas canciones en vivo.

"Yo quiero hacer cumbia como una fusión, porque me encanta la cumbia peruana, pero quiero meterle mi estilo uruguayo", expresó.

Es así que, Jean Paul Santa María dejó claro que su relación con Romina Gachoy es su mayor prioridad. Con palabras firmes, reafirmó que jamás haría algo que la incomode, y que su felicidad depende de verla bien. Su compromiso amoroso fue aplaudido por los conductores del programa.