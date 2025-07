Magaly arremete contra Angie Jibaja tras culpar a su programa de sus problemas: "Es lo más inmaduro que he escuchado"

Magaly Medina no se quedó callada y lanzó tremenda respuesta a Angie Jibaja, luego que la modelo aparentemente culpara a "Magaly TV La Firme" públicamente de sus problemas personales y adicciones. La popular 'Urraca' aprovechó su programa para aclarar que nunca inventaron nada y que todas las imágenes que mostraron de Angie fueron reales.

Magaly Medina respondió con todo después de que Angie Jibaja apareciera en la televisión chilena presuntamente culpando a su programa "Magaly TV La Firme" de todos sus problemas personales y adicciones. La 'Urraca' arremetió con todo y le pidió a la modelo asumir su responsabilidad.

"Sí, yo creo que mientras ella siga negando una realidad en la que estuvo inmersa, no va a poder avanzar en su camino de rehabilitación. Echarle la culpa a otros de nuestras adicciones y de nuestros problemas personales es de lo más inmaduro que uno pueda escuchar y de lo más irresponsable ", dijo la conductora.

La periodista de ATV también recordó que las imágenes de la modelo que sacaron al aire nunca fueron inventadas.

"Acá hemos visto imágenes patéticas de ella. Estas imágenes de ella con esta gente fumando en plena calle, las imágenes del fumadero de Chorrillos, las imágenes cuando la sacaron del Airbnb donde se había quedado... No las inventamos nosotros" , comentó Magaly.

La larga lista de escándalos de Angie. Magaly no dudó en hacer memoria sobre los escándalos de Angie. Contó que incluso, en el pasado, el esposo de una amiga cercana de la modelo salió con el equipo de su programa a buscarla por todos los fumaderos de Lima.

Además, recordó que por todas esas situaciones, fue que las autoridades decidieron dar la custodia de sus hijos a personas que pudieran cuidarlos mejor.

Magaly opina del nuevo look y vida de Angie. La periodista también se mostró sorprendida por el cambio físico de Angie. Dijo que casi no la reconoce por su aumento de peso y comentó que ahora luce muy parecida a su mamá.

"Idéntica a su mamá, igualita... Ahora la veo que ha engordado, que aparentemente ha dejado la droga. Ella dice: 'Yo solo fui adicta a la cocaína hasta los 26 años y de ahí no'. Pero cuando uno comienza a negar lo que es, no avanza nada", expresó Magaly, quien resaltó que Angie ahora vive en Chile y que ha ingresado a una religión junto a su madre: "Algunas personas logran cambiar cuando se aferran a la religión, pero no sabemos de ella", agregó.