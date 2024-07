¿No va más? Pamela Franco habría terminado su relación con Christian Cueva, según Janet Barboza

Tras las indirectas que Pamela Franco aparentemente dirigió a Christian Cueva durante su viaje a Europa, Janet Barboza sorprendió a todos al afirmar que la cantante de cumbia habría terminado su supuesta relación sentimental con el futbolista de la selección peruana.

Recordemos que se especuló acerca de una posible oficialización de la relación entre ambos, no obstante esta nunca llegó, lo cual llevó a Janet Barboza a sacar sus respectivas conclusiones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Pamela Franco y Christian Cueva terminaron su relación?

La popular Janet Barboza, conocida también como 'Rulitos', llegó a su programa América Hoy para soltar 'bombas' fiel a su estilo, después de ver los videos que Pamela Franco publicó en sus redes sociales. Ante ello, la conductora comentó que la cumbiambera habría terminado su relación sentimental con el 'Aladino'. Además, afirmó que la oficialización de su relación se habría cancelado.

"Nos quedamos en que Pamela Franco iba a ser casi oficializada, es más el dueño de Mi Barrunto confirmó que estuvieron juntos en su casa. Ya salía el comunicado de oficialización, pero se fue al archivo. (..) Esto me hace oler a que ya terminaron", expresó la conductora durante su programa América Hoy.

Cabe resaltar que se ha especulado recientemente sobre una posible oficialización de la relación de Pamela Franco y Christian Cueva. No obstante, dicho anunció nunca llegó, por lo cual Janet Barboza se pronunció al respecto.

Pamela Franco y su fuerte mensaje en redes sociales

La cumbiambera Pamela Franco, exintegrante de Alma Bella, está actualmente de gira en Europa con su orquesta. Desde su asiento en el avión, la cantante de 36 años grabó un TikTok con un mensaje contundente que parecería dirigido a Christian Cueva, lo cual captó la atención de los usuarios en redes sociales.

"Me fallaste, perdiste, ve lo que olvidaste. El mundo da vueltas y hay gente más adelante, tu no me valoraste, fuiste un ignorante. Ahora pretende que todo sea como antes, fallaste, perdiste, baby la cag***", dice la estrofa de la canción 'Tas Bota' de Farruko.

Además, en el video aparece la frase "No vengas a llorar", y los hashtags que la artista utilizó, como "seguir adelante", no parecen ser casuales. Todo sugiere que ha decidido definitivamente dejar atrás a Cueva, quien, después de su separación de Pamela López hace unas semanas, no ha tomado la iniciativa de oficializar su relación con Franco. Por tal motivo, de ser cierto esto, Janet Barboza tendría razón luego de afirmar que ambos habrían terminado.