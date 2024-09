André Carrillo se pronuncia en redes sociales tras quedarse sin equipo ¿Volverá al Perú?

El futuro de André Carrillo se ha vuelto incierto en los últimos días, pues luego de haberse quedado sin equipo, Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, tampoco lo incluyó en la convocatoria para los partidos contra Colombia y Ecuador en las Eliminatorias 2026.

Cabe resaltar que Al-Qadisiyah confirmó su salida para esta temporada de la Saudi Professional League, lo cual deja 'en el aire' a la 'Culebra'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego de que se conociera la salida de André Carrillo del club Al-Qadisiyah de Arabia Saudita y tras la decisión de Jorge Fossati de no convocarlo para los siguientes partidos de la bicolor en las Eliminatorias 2026, muchos hinchas centraron su atención en cómo reaccionaría la 'culebra'.

Carrillos se pronuncia tras salida de Al Qadisiyah

Sin embargo, el futbolista peruano decidió compartir algunas imágenes de la despedida de sus amigos en redes sociales. A pesar de que su futuro aún sea incierto, la 'Culebra' decidió cerrar esta etapa en el equipo de Arabia Saudita llevándose un emotivo recuerdo de sus compañeros.

Cabe resaltar que el valor del extremo peruano ha caído considerablemente, según el portal "Transfermarkt", pues André Carrillo llegó a valer 12 millones de euros en su mejor momentos. Sin embargo, previo a la salida de Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, la 'Culebra' registró un valor de 1.50 millones de euros.

En una entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, la Culebra, André Carrillo, admitió que recibió una llamada del Tigre Ricardo Gareca cuando su traslado al fútbol árabe estaba a punto de concretarse.

"El profe Gareca me llamó cuando se hablaba que iba a ir a Arabia, me dijo 'ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo'. Yo le dije 'ya profe, convoque a otro. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo o Ayacucho a sacar a su extremo de ahí" , señaló Carrillo en Enfocados en medio de las risas de sus compañeros.

Ante ello, muchos hinchas expresaron su rechazo a la 'Culebra' y dejaron en claro que ya no quisieran verlo jugar más en la selección peruana. Incluso, la propia Magaly Medina se sumó a la ola de críticas. Para algunos, las declaraciones de André Carrillo minimizaban de cierta forma los clubes al interior del país.

Sin embargo, André Carrillo se defendió de las críticas en medio de la controversia tras ser visto en una discoteca luego de la eliminación de Perú en la Copa América 2024.

"Yo tengo un mes de vacaciones al año, por venir a la selección se corta a dos semanas y encima tengo que aguantar a la gente que no quiere que salga, yo hago lo que quiero, a mí me encanta salir de fiesta. En la selección no nos pagan, uno viene por amor", señaló en otro momento.