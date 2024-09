¡Fuerte y claro! Hernán Barcos lanza inesperado mensaje tras la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima

Paolo Guerrero y Hernán Barcos son los dos delanteros más resaltantes que tiene Alianza Lima en la temporada 2024. Ambos con una basta experiencia y alto nivel dentro de las canchas. Sin embargo, varios periodistas deportivos opinan que ambos no pueden ser parte del once titular de Mariano Soso, ya que no se podrían complementar en el campo.

Ante estas críticas, el delantero argentino no se quedó callado y respondió a sus detractores mostrando una firme postura. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Hernán Barcos y su postura sobre la llegada de Paolo Guerrero

Hernán Barcos, más conocido como el 'Pirata', no se dejó influenciar por los comentarios de ciertos periodistas deportivos, quienes sugerían que podría haber tensiones en el vestuario blanquiazul debido a la convivencia con el Depredador. En ese sentido, el capitán de Alianza Lima mostró su firme postura frente a este tema.

@elhinchablanquiazul Hernán Barcos sobre la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima. (Cortesía: L1 Max 📺) ♬ sonido original - elhinchablanquiazul

Recordemos que tras la llegada de Paolo Guerrero al cuadro victoriano, muchos periodistas especularon sobre cómo sería la relación dentro de los vestuarios. No obstante, Hernán Barcos la tiene clara y no dudó en mostrar su respaldo al 'Depredador'.

"Los periodistas dicen: qué le causará a Barcos la llegada de Paolo. Es un orgullo para mi estar al lado de Paolo. Si él no me potencia, yo sería un burro. Juntos tenemos que llevar a Alianza a donde tenemos que llevarlo", indicó en Liga 1 MAX.

Así, el delantero Hernán Barcos deja claro que compartir equipo con Paolo Guerrero no es algo negativo; al contrario, fortalece al plantel íntimo con miras a alcanzar los playoffs y competir en la gran final contra Universitario de Deportes.

¿Qué dijo Mariano Soso sobre la llegada de Guerrero?

El entrenador actual de Alianza Lima, Mariano Soso, fue entrevistado por Latina, donde explicó el papel clave que desempeñará Paolo Guerrero tras unirse al club victoriano. Es importante mencionar que muchos hinchas se preguntan si el 'Depredador' será titular en los próximos partidos de la Liga 1.

"El sentimiento colectivo es de felicidad, que él pueda volver a su origen... que pueda generar y agudizar el sentimiento de pertenencia en las nuevas generaciones, Paolo es un patrimonio nacional con una gran identificación por estos colores", dijo Mariano Soso para el citado medio.