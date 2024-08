Greissy Ortega ignora las denuncias de su novio Randol Pastor: "Nadie va opacar mi felicidad"

Greissy Ortega está nuevamente en el ojo de la tormenta luego de iniciar una relación con Randol Pastor, quien tiene varias denuncias por diversos motivos, según contó Magaly Medina. Sin embargo, la hermana de Milena Zárate ha hecho caso omiso a las advertencias y aseguró que sigue firme con su novio ya que no ha sido fácil encontrar a una persona persona como él.

La expareja de Ítalo Villaseca concedió una entrevista a un diario local en la que indicó que nada empañará su felicidad, por lo que las acusaciones que pesan sobre Randol Pastor irán por la vía legal.

En esa misma línea, la excantante asegura que tiene la conciencia tranquila ya que siempre ha salido adelante por sus propios medios y no le debe ningún favor a nadie.

"A mí no me inestabiliza gente que no significa nada en mi vida . Siempre he salido adelante sola, sin que nadie me ayude, que se quieran subir al bus sin pagar pasaje es otra cosa , pero gracias a Dios ni plata ni para llegar a Estados Unidos le debo a nadie", agregó.

Greissy Ortega demostró que está completamente enamorada de su actual novio ya que después del entrevista compartió un emotivo mensaje de amor para Randol Pastor.

"Me enamoré de ti sabiendo que lo nuestro no sería fácil, que tendríamos demasiados obstáculos, problemas, a pesar de eso me enamoré de ti y no me arrepiento, lo volvería a hacer una y otra vez si es necesario porque una persona como tú no es fácil de encontrar", escribió.