Magaly Medina arremete contra la relación de Priscila Mateo y Julián Zucchi ¿Definieron su romance?

En su más reciente programa, la conductora Magaly Medina no dudó en comentar sobre las recientes declaraciones de Priscila Mateo, exreportera de 'Magaly TV: La Firme', respecto a su relación sentimental con el actor argentino Julián Zucchi.

Ante ello, la Urraca cuestionó las declaraciones de Priscila Mateo sobre su noviazgo con Julián Zucchi, pues sostuvo que están 'construyendo algo'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En una reciente entrevista para 'Todo se Filtra', Priscila Mateo habló sobre su actual relación con Julián Zucchi, sugiriendo que ambos están "construyendo algo", aunque no brindó detalles específicos sobre el estado actual de su relación.

Priscila Mateo, quien ha sido parte del equipo de 'Magaly TV, La Firme' durante mucho tiempo, decidió hablar abiertamente sobre su relación con el exintegrante del grupo infantil Parchís. Cuando se le preguntó si se siente rechazada por Zucchi, ella aclaró que el actor nunca ha confirmado ni desmentido la existencia de una relación amorosa entre ellos.

"Si ustedes ven los videos, él jamás ha dicho si sí, si no. Lo único que les puedo decir es que esto es una construcción, estamos construyendo algo, que es una relación. Pero después, que sí, que no, no quiero decir tampoco, no voy a exponer más", comentó la comunicadora para 'Todo se filtra'.