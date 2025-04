Yahaira Plasencia revela que le propusieron tener un hijo, pero no aceptó ¿Fue Jefferson Farfán?

Yahaira Plasencia estuvo en el programa de 'Amor y Fuego' respondiendo todas las preguntas de sus seguidores. Es así como una pregunta encendió todo el programa, ya que le consultaron si uno de sus exparejas le habría propuesto tener un hijo y que podría haber sido Jefferson Farfán.

La salsera Yahaira Plasencia asistió al programa de 'Amor y Fuego' para promocionar su más reciente tema "Las mujeres también se equivocan", que reafirma que no es una indirecta para Jefferson Farfán. Además de ello, estuvo respondiendo algunas preguntas del público.

Una de las preguntas que recibió el conductor Rodrigo González fue si la salsera recibió un propuesta de tener un hijo de parte de alguno de sus exparejas. Ante esto, la 'Patrona' trató de no responder y evadir la respuesta, pero terminó afirmando que sí es verdad.

"Yo siempre he puesto en prioridad mi carrera, en un futuro sí, pero cuando yo me sienta preparada emocional en todo sentido puedo tener mi hijo, pero ahorita no (¿Te lo propusieron?) Yo no he querido, siempre he puesto en prioridad mi carrera (...) Al final he tenido dos ex's, así que ya saquen sus conclusiones. Sí, obviamente me lo han propuesto, pero yo no he querido", fue la respuesta de la Yaha, pero de fondo se escucha la voz en off de Jefferson Farfán diciendo 'sí, obviamente' y se ríe.