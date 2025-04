Shirley Arica deslinda de caso de clonación de tarjetas: "Colaboraré con las autoridades"

Shirley Arica enfrenta una nueva polémica tras ser señalada por un supuesto caso de clonación de tarjeta de crédito. La denuncia fue realizada por Sofía García, quien asegura haber sido víctima de un consumo no autorizado por más de mil dólares, monto que habría sido utilizado para comprar pasajes aéreos a nombre de la modelo y su familia. La influencer no tardó en pronunciarse, deslindando toda responsabilidad.

A través de sus redes sociales, Shirley Arica se pronunció sobre la grave acusación en su contra. En un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, la modelo lamentó que una persona ajena a ella se haya visto perjudicada. También aseguró que no tiene ninguna vinculación con la compra cuestionada.

Además, Arica aclaró que no ha tenido participación en ese acto y deslindó toda responsabilidad. Asimismo, reafirmó su disposición con las autoridades para colaborar con las investigaciones.

Comunicado de Shirley Arica.

El día de ayer, Sofía García dio detalles de su denuncia durante una entrevista con "Amor y Fuego". Según explicó, su banco le notificó un cargo por 1,004.73 dólares que ella no había autorizado. Al revisar sus consumos, confirmó que el gasto correspondía a la compra de pasajes aéreos.

"Claramente, no había hecho yo el consumo. Entré a ver mis consumos y efectivamente había un consumo por ese monto", indicó.

Horas después, recibió un correo de la aerolínea LATAM dirigido a "Shirley" donde se le enviaban las tarjetas de embarque. Al verificar la información, comprobó que los boletos eran para Shirley Arica, su madre Astrid Valle Salazar y una menor, con destino a Punta Cana.

"Me llega una notificación de Latam y veo que los pasajes que se habían comprado eran para Shirley Arica, para la mamá de Shirley y para la hija. Intenté cancelar el vuelo, pero la página no me dejó", detalló García.