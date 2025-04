Mujer acusa a Shirley Arica de clonación de su tarjeta de crédito: "No había hecho yo el consumo"

Shirley Arica, vuelve a ser noticia por una nueva denuncia relacionada con un caso de clonación de tarjetas de crédito. La acusación, hecha por Sofía García, quién asegura que la modelo utilizó su tarjeta para comprar boletos de viaje a Punta Cana para ella y su familia.

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Sofía García relató que el pasado 26 de marzo recibió una alerta de su banco notificándole un consumo por 1,004.73 dólares que no reconocía. Al revisar su estado de cuenta, comprobó que el cargo efectivamente existía.

"Claramente, no había hecho yo el consumo. Entré a ver mis consumos y efectivamente había un consumo por ese monto", explicó.

La joven reveló que, horas más tarde recibió un segundo correo, esta vez de la aerolínea Latam, donde le enviaban tarjetas de embarque a nombre de Shirley Arica, Astrid Valle Salazar (madre de la modelo) y una menor, para un vuelo Lima - Punta Cana programado para el 28 de marzo.

"Me llega una notificación de Latam a mi correo en donde dice: 'Hola Shirley, te mando tus tarjetas de embarque actualizadas'. Pongo el código de reserva y veo que los pasajes que se habían comprado eran para Shirley Arica, para la mamá de Shirley y para la hija. Intenté cancelar el vuelo, pero la página no me dejó", detalló García.