¿Por qué Shirley Arica evitó dar detalles sobre Luis Advíncula en "El Valor de la Verdad"? Esto dijo

Shirley Arica sigue dando de qué hablar tras su paso por "El Valor de la Verdad", y esta vez decidió romper su silencio sobre Luis Advíncula. Durante su participación en el programa "La Noche Habla", la modelo aclaró por qué no dio detalles del futbolista en el sillón rojo y contó detalles sobre su interacción con él después de la polémica reunión con otros jugadores de la selección peruana.

Shirley Arica y su revelación sobre Luis Advíncula

En la reciente entrevista en el programa "La Noche Habla", Shirley Arica confirmó que Luis Advíncula le escribió luego de la famosa 'encerrona', pero dejó en claro que no tenía intenciones de exponerlo.

"Advíncula en algún momento me escribió. Me dijo: 'Hola, qué tal, ¿cómo estás?'", reveló Shirley Arica en el programa.

Según la modelo, el futbolista 'se aseguró' al limitar los comentarios en sus redes sociales apenas se hicieron públicos los avances de "El Valor de la Verdad", lo que le pareció una estrategia para protegerse. Sin embargo, dejó en claro que no tenía motivos para mencionarlo en el programa de Beto Ortiz.

"Yo no iba a hablar de él. Ya lo había conocido en la encerrona, pero después de eso no hemos tenido más contacto. No lo iba a quemar ni hablar mal de él porque me parece un caballero. No se comportó mal en la reunión, él ni siquiera iba a ir al 'after', así que para qué lo iba a mencionar. Compartí más con Cueva y Yotún que con Advíncula", explicó la 'Chica Realidad'.

Detalles de la "encerrona"

Uno de los momentos más comentados de "El Valor de la Verdad" fue cuando Shirley Arica narró su experiencia con Christian Cueva durante la reunión. Según su versión, ella estaba interesada en Yoshimar Yotún, pero el que se le pegó toda la noche fue 'Aladino'.

"El primero que se me acercó fue Cueva, bien atento, súper caballero. Él quería como sea que me emborrache, pero perdió su tiempo. Bailamos, baila bien. Me pareció interesante Yotún, pero no me dio bola, me dio bola el otro, Cueva", contó Shirley sin filtros.

La modelo relató que, al finalizar la reunión, Cueva insistió en llevarla al 'after', que se suponía sería en San Miguel. Pero, al notar que iban camino a Surco, ella le pidió que la dejara bajar.

"Le dije que me bajaba, él se negó, y lo amenacé con romperle la caja de cambios. Ahí sí me dejó bajar, pero me mandó lejos con insultos", reveló Arica.

Después del incidente, Shirley afirmó que se enteró de que Cueva la había acusado de haberle robado su billetera, algo que ella desmintió tajantemente.

Luis Advíncula y su reacción ante el escándalo

Mientras tanto, el nombre de Luis Advíncula quedó involucrado en la polémica tras los comentarios de Shirley Arica sobre la 'encerrona'. Sin embargo, el futbolista ha preferido mantenerse al margen y no ha dado declaraciones.

Lo que sí hizo fue cerrar los comentarios en sus redes sociales, una medida que muchos interpretaron como un intento de evitar la avalancha de críticas y especulaciones tras la explosiva confesión de la modelo.

Con sus declaraciones, Shirley Arica vuelve a estar en el ojo de la tormenta y dejo claro que en las fiestas de los futbolistas de la Selección ha habido mucho para contar. Sin duda, la modelo dejó claro que no habló casi nada de Luis Advíncula en "El Valor de la Verdad" porque lo considera un caballero.