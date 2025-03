Pareja de Paul Flores dedica emotiva despedida tras su muerte: "Mi corazón te amará por siempre"

La cumbia se encuentra en luto por la pérdida del cantante Paul Flores 'El Russo' de Armonía 10. En medio de su irreparable pérdida, su pareja Carolina Jaramillo dedicó un sentido mensaje de despedida en medio de dolor.

En la madrugada de domingo, el bus de Armonía 10 sufrió un ataque de extorsionadores que acabó con la vida del cantante Paul Flores, más conocido como 'El Russo'. Actualmente, sus restos ya se encuentran en Piura para el velatorio en la casa de los padres del querido artista.

Por su parte, Carolina Jaramillo decidió utilizar sus redes sociales para despedirse de su pareja y padre de su hijo juntos. En el conmovedor mensaje donde expresa que se encuentra en un profundo dolor tras su partida repentina y que siempre lo amará.

"No sé como decirte adiós sin que me duela el alma... Y es que nunca creí que el destino nos separaría tan de repente; y es que vivir sin ti será como morir lentamente... Solo quiero que sepas una cosa: más allá de todo tiempo y distancia mi corazón te amará por siempre, seguiré esperando", expresó.

En otro mensaje enviado a través de las historias de sus redes sociales, Carolina Jaramillo recuerda con mucho cariño a su pareja. La madre del hijo de Paul Flores expresa que se queda con increíbles recuerdos de su vida juntos y que se siente agradecida por tener a su hijo juntos.

"Me acuerdo de tu risa y me río. Tenías la sonrisa y la boca más hermosa, la piel suave, esa barba pelirroja y el corazón más grande del mundo. Sé que hiciste todo lo posible para quedarte, ya que no había ningún otro lugar en el que prefieras estar más que con nosotros, tu familia. Tu energía, tu amor, tu risa, esos increíbles recuerdos, todo se quedó aquí con nosotros. Dios me regaló tu amor, tu sonrisa y tus besos para que yo nunca olvide lo que es ser feliz. Gracias por dejarme un pedacito de ti, mi Valentino", añadió.