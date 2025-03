Soralla de los Ángeles sorprende con predicción sobre Pamela Franco y Christian Cueva ¿Quieren un hijo juntos?

En los últimos días, Pamela Franco y Christian Cueva están en vuelto en medios de varias críticas, pero ellos siguen viviendo su amor. Ahora, la vidente Soralla de los Ángeles lee las cartas y mira el futuro que le espera a la parejita para este año y sobre un posible hijo juntos.

Como cada sábado, Soralla de los Ángeles llega a Radio Karibeña para su programa 'Espacio Astral' donde va contando las predicciones para los signos zodiacales. Además, respondiendo algunas preguntas del público sobre algunos artistas y es así como recibe la consulta '¿Cómo le va ir a Pamela Franco, tendrá un hijo con Cueva?' y ella responde.

Pamela Franco estrenó el videoclip de "Escándalo", en que aparece junto a Christian Cueva. En las imágenes, ambos protagonizan un beso que ha generado aún más especulaciones sobre su relación. Según contó, tuvo que traer a Cueva desde Cusco para que participara en el videoclip y aseguró que la grabación fue todo un reto porque no podía concentrarse debido a las constantes bromas del futbolista.

"Esta canción, desde que la escuché, porque me hicieron escucharla y me gustó muchísimo la letra, tiene como que un parecido a la realidad, jajaja (...) Tuve que traer desde Cusco a ese modelo (Cueva), me costó, pagué. La colaboración me gustó, no sabes lo que fue grabar con él, no podía concentrarme porque ese hombre me hace reír muchísimo", expresó.