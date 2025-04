Peluchín revela que Darinka Ramírez habría despreciado el dinero de Jefferson Farfán: "No me alcanza"

Desde que Darinka Ramírez hizo la denuncia a Jefferson Farfán por violencia psicológica hace unos días, se ha envuelto en un lío legal entre los padres. Ahora, Peluchín cuenta que le ha llegado información de los familiares del exfutbolista donde la joven habría despreciado el dinero que le daba la 'Foquita'.

En el programa de 'Amor y Fuego', los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre conversaban sobre el problema que hay entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán. Es así como Peluchín revela una información que le dieron de parte de la familia del exfutbolista y comenta que antes de la discusión, la joven recibía 9 mil soles mensuales para pagar los gastos de su única hija.

"Darinka ha contado que cuando le dijo a Farfán que tenga cuidado con los juguetes y él le dijo que podía comprar más como compra otros mil juguetes; ella le dijo: 'Que va ser, con la porquería que me das, no me alcanza'. Jefferson Farfán le daba casi 9 mil soles. Es donde él dice '¿Ah si? pues regrésate a dónde vivías antes'", expresa el conductor.