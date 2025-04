Magaly se burla de posible regreso de Milett a 'América Hoy': "Qué la van a llamar, si acá no pasó nada"

Magaly Medina criticó duramente a Milett Figueroa luego de que esta última dejara abierta la posibilidad de volver al programa "América Hoy". Las declaraciones surgieron tras una entrevista donde Milett habló sobre su paso por la televisión peruana y su futuro profesional.

Según el conductor argentino Ángel de Brito, Milett afirmó que había cerrado una etapa como conductora, pero que podría regresar a "América Hoy" si se presentaba la oportunidad. Sus palabras no pasaron desapercibidas por la conductora de "Magaly TV, la firme".

Magaly destruye a Milett

Magaly no dudó en burlarse del comentario, asegurando que Milett nunca logró destacar como conductora en dicho espacio televisivo. Consideró que su presencia no generó impacto ni ayudó al rating del programa matutino.

Además, cuestionó que alguien en la producción del programa quiera llamarla nuevamente, descartando que haya habido algún interés real en su desempeño. Para Medina, lo que dice Milett es simplemente una historia inventada por ella.

"Dijo Milett que estuvo en un programa aquí y que probablemente la llamen de nuevo. ¿Para qué la van a llamar? Si acá no pasó nada (...) Porque ella puede inventarse el cuento que tiene en su cabeza, pero de que la vayan a llamar... ¡ni que estuvieran tan desesperados los de América Hoy! Si no les subió ni una décima de rating", indicó.

Aprovechando la distancia geográfica, la conductora sostuvo que la modelo puede decir lo que quiera sin que nadie la desmienta directamente. Consideró que Milett está en libertad de construir el relato que más le convenga.

Milett se despide a América Hoy

El pasado 28 de marzo, Milett Figueroa se despidió de "América Hoy" luego de haber sido la cuarta conductora del programa durante dos meses. Aunque su contrato con el show sigue vigente hasta el lunes 31 de marzo, la modelo peruana aprovechó aprovechó los últimos minutos de la emisión para agradecer a todos por el apoyo recibido y anunciar que regresará a Argentina.

En los últimos minutos del programa del 28 de marzo de "América Hoy", Milett Figueroa, visiblemente emocionada, compartió con los televidentes su gratitud hacia todos los involucrados en el programa por haber sido parte de la temporada de verano.

"Quiero agradecer a todo GV Producciones, a Gisela, Armando, a toda mi familia de 'América Hoy' por recibirme con tanto amor estos dos meses, que fue una temporada de verano. Así que yo me regreso a Argentina, pero les mando un beso gigante a todos mis seguidores", dijo la modelo.

En su estilo habitual, Magaly ironizó sobre la importancia que Milett se atribuye a sí misma. Sostuvo que si no generó resultados la primera vez, no tendría sentido un regreso. Según la periodista, en "América Hoy" no hay motivo alguno para convocarla nuevamente.