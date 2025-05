Kurt Villavicencio decepcionado al ver los pies de Xiomy Kanashiro: "Con eso matas toda la pasión"

Xiomy Kanashiro ha ganado popularidad en la farándula luego de ser oficializada como la nueva pareja de Jefferson Farfán. A través de sus redes, compartió un video donde enfocaron sus pies, pero Kurt Villavicencio no dudó en criticarla e incluso, los llamó 'mata pasiones'.

A través de su programa, Kurt Villavicencio no dudó en mostrar un video de Xiomy Kanashiro donde terminaron enfocando sus pies. Ante esto, el conductor de 'Todo se filtra' la criticó duramente afirmando que siendo una persona pública captada por muchos medios, debería cuidarse más físicamente.

"¡Pero qué son esos pies por Dios Xiomy Kanashiro! Tú como la pareja de Jefferson Farfán que te sientes por las nubes y en la gloria con tanta chamba, con tanto trabajo. ¿Qué es eso? me muero. Con eso matas toda la pasión que pueda haber, Farfán no mirará los pies digo yo, no sé, porque la verdad no te pases", señaló en su programa.