Estrella Torres afirma que se realizó cirugía estética porque sufría bullying en redes: "Me sentía mal"

La cantante Estrella Torres es una reconocida artista de la cumbia peruana que hace poco deslumbró con su nueva figura tras una cirugía estética. Ahora, la joven reveló que lo realizó por la fuertes críticas que recibía por su cuerpo en redes y por medios de televisión.

En el programa de 'La Noche Habla', Estrella Torres fue la invitada donde estuvo opinando acerca del bullying que se sufre en las redes sociales, como críticas por varios medios de televisión. Es así como la artista reveló que una conductora de TV la criticó mucho durante su boda, que la hizo sentir muy mal y que ese comentario rebotó en redes, ocasionando más críticas de usuarios.

Después de ello, la joven cantante de cumbia también reveló que decidió realizar una remodelación costal, una cirugía estética muy dolorosa donde se rompe las costillas para lucir una cintura más pequeña. Estrella Torres afirmó que sintió miedo al realizarlo por varios casos de fallecimiento, pero que se sentía muy mal por su apariencia a causa de las críticas.

"Ahora nadie me molesta, oye estás regia, me choca que sea por ese motivo por la belleza y no por mis canciones. Es algo que no recomiendo porque es trabajar en la autoestima. Mi única terapia fue mi esposo que siempre me decía 'estás bien', siempre me hacía sentir hermosa. Yo estoy tranquila, sé que no debería, no lo recomiendo", agregó.