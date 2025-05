Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez vuelven a ser captados juntos en salida nocturna: "Velada especial"

¡Otra vez en el mismo lugar! Yahaira Plasencia fue vista nuevamente con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como "Don Diablo", el 'exsaliente' de Pamela López. Aunque ambos han negado tener un romance, aparecieron juntos en una cena y luego en una discoteca, lo que volvió a desatar los rumores.

Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez en "velada especial"

El último fin de semana, Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez coincidieron en una reunión entre amigos.

En redes sociales se compartió una imagen de la cena con la frase "Velada especial", acompañada de un emoji de manos en forma de corazón. En la foto se les ve en la misma mesa, pero con otros conocidos.

Yahaira estaba sentada junto a Paula Arias, y detrás de ella, dos amigos más. Al frente, Luis Fernando compartía espacio con la hermana de Yahaira y dos amigas de Pamela López.

Pero no fue solo una cena. Luego todos se fueron a una discoteca, donde disfrutaron de la noche en grupo. Aunque no hubo escenas románticas, las cámaras no dejaron pasar el detalle de que siguen saliendo juntos.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la salsera y el empresario coinciden. En otras ocasiones ya han sido vinculados, pero los dos siempre han repetido que entre ellos solo existe una buena amistad. En el programa "América Hoy", los conductores no tardaron en opinar sobre esta nueva aparición juntos.

"Ese cuento yo no me lo trago. ¿Tú crees que ella se va a exponer con Don Diablo?", comentó Edson Dávila.

Por su parte, Janet Barboza dejó entrever que Luis Fernando podría estar usando a otra persona como "pantalla".

"Creo que Don Diablo se pone al lado de Silvana para despistar", dijo con picardía Janet Barboza sobre dónde se sentó Luis Fernando en la mesa de la foto.

¿Qué ha dicho Yahaira de Luis Fernando?

En una entrevista, la propia Yahaira también habló en "América Hoy" sobre su vínculo con Luis Fernando y negó rotundamente estar saliendo con él.

"Estoy súper enfocada en mi trabajo, estoy viajando un montón, estoy completamente soltera, no estoy saliendo con nadie, no quiero nada con nadie", aclaró. Respecto al popular "Don Diablo", fue directa: "Somos amigos, hay una amistad chévere, entre todos. Hay un grupo muy grande con el cual estamos saliendo bastante. No, no, somos amigos", insistió Yahaira.

En otra entrevista, Luis Fernando Rodríguez, declaró a la prensa que no tiene nada que ocultar con respecto al vínculo que tiene con Yahaira.

"Solo diré que somos amigos, que no tengo nada que ocultar ni ella. Y por respeto a mi vida privada no deseo opinar", aseguró.

Aunque Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez aseguran que no hay romance, sus constantes salidas y apariciones en grupo siguen generando especulaciones. Por ahora, ambos mantienen que son solo amigos, pero los rumores continúan dando vueltas. ¿Será solo amistad o hay algo más? El tiempo lo dirá.