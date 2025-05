Pamela López defiende la cercanía de Paul Michael con sus hijos: "Lo ven como un amigo más"

Pamela López fue duramente cuestionada por Magaly Medina por haberle presentado a sus hijos a su saliente Paul Michael, cuando apenas llevan unos meses de conocerse. La influencer defendió su postura y aseguró que sus pequeños no corren ningún riesgo, ya que ella y Paul no tienen muestras de afecto delante de ellos.

Pamela saca cara por la relación de Paul Michael y sus hijos

Durante la entrevista en Magaly TV, la firme, Pamela y Paul se mostraron muy animados, aunque la influencer comentó que no tiene un futuro claro junto al cantante, y que las cosas podrían cambiar en unos meses.

En ese momento, Magaly la cuestionó, indicando que si no tiene un plan de vida con Paul, ¿por qué le presentó a sus hijos y deja que compartan tantos momentos juntos? Recordemos que, en más de una ocasión, Pamela ha publicado videos de sus hijos junto a Paul.

"Yo los cuido, tengo bastante responsabilidad con eso. Mis hijos no ven ninguna caricia ni palabras de afecto. Ellos ven en él un amigo más, como tengo tantos. A mi casa entra todo mi equipo de trabajo, no sé, él también", dijo en un inicio.

Ante esta respuesta, Magaly le preguntó cómo se refieren sus hijos a Paul Michael. Pamela aclaró que no busca confundir a sus pequeños y que ellos lo conocen simplemente como Paul.

"No es su 'tío'. Le dicen Paul Michael, o 'pelos blancos'. No es su tío ni su padrino (...) No los estoy confundiendo. No los estoy confundiendo. No los estoy confundiendo, por eso mismo aún no doy ese paso...", sentenció.

Cueva demanda a Pamela López para visitar a sus hijos

Pamela López volvió a arremeter contra Christian Cueva, asegurando que no le pasa pensión alimenticia a sus hijos de 5, 7 y 10 años. Sin embargo, afirma que él ha iniciado una demanda para obtener un régimen de visitas, sin que hayan llegado a un acuerdo sobre la manutención de sus pequeños.

La influencer realizó una conexión en directo con el programa Magaly TV, la firme desde la discoteca Lift, donde estrenará su nuevo evento 'La Cueva y Kittupam'. Durante la conversación con Magaly, fue clara al decir que Cueva no cumple con sus obligaciones económicas.

"No ha tenido ningún acercamiento, no ha hecho ningún pago. No tiene ningún ápice de querer hacer las cosas bien. Todo lo contrario: hoy me llegó una demanda para visitas y seguimos en el proceso de alimentos. Seguimos en la lucha", indicó.

Es así que, Pamela López defendió la cercanía de Paul Michael con sus hijos, asegurando que no hay muestras de afecto frente a ellos y que no busca confundirlos. A pesar de no tener un futuro claro con el cantante, afirma actuar con responsabilidad como madre.