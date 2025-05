Aida Martínez sorprendió con tremendo 'chape' a Billy Yaipén de Orquesta Candela ¿En coqueteos?

Orquesta Candela es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país por varios de sus éxitos musicales. Ahora, estuvieron en el podcast de Aida Martínez y donde terminó besándose con el cantante Billy Yaipén.

La joven Aida Martínez ha sorprendido con su podcast en su canal de YouTube y donde tuvo de invitados a Orquesta Candela. Los hermanos Donald, Víctor Jr. y Billy estuvieron contando un poco más sobre la agrupación, sus éxitos y colaboraciones musicales.

Lo que llamó la atención es que Aida Martínez estuvo muy cercana con Billy Yaipén. Es así como durante un momento, reveló que le daría un beso al joven cantante de la agrupación si le daba un piropo.

"Te voy a dar un beso a cambio de algo, dime un buen piropo (que te cante) no, porque le canta a todas (no le canto a todas) si no superas a ex todavía" , expresó Aida.

Después, que estuvieron entre juegos por un rato, el joven terminó convenciendo a la artista después de cantarle. Billy terminó interpretando el exitoso tema "No te vayas", donde terminó conquistando el corazón de Aida.

"No te vayas no me dejes, quédate conmigo un ratito más. no quiero llorar, pero no aguanto tanto es que yo te amo tanto, tanto, que no puedo dormir si tú te vas", expresó para luego terminar dándose un beso frente las cámaras y donde ambos revelaron sentirse muy nerviosos.