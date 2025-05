Ricardo Montaner se junta con Evaluna y Camilo para lanzar una nueva versión de 'Si Tuviera Que Elegir'

El clásico de Ricardo Montaner, 'Si Tuviera Que Elegir' regresa hoy viernes 16 de mayo con una nueva versión interpretada a tres voces. En esta emotiva reinterpretación, el cantante argentino une su voz a las de Evaluna y Camilo, brindando una lectura fresca, íntima y profundamente conmovedora de este icónico tema.

Veintitrés años después de su lanzamiento original en 'Suma', publicado en el 2002, 'Si Tuviera Que Elegir', la primera canción de lo que será su esperado álbum de duetos, el primero en su carrera, cobra un nuevo significado. La sensibilidad que la consagró se fusiona con una fuerza renovada y un aire contemporáneo en esta colaboración familiar.

Evaluna, quien pasó de niña protagonista en el video original a intérprete en esta nueva versión, compartió su emoción de participar en este proyecto. La hija de Ricardo Montaner señaló que esta canción siempre ha sido muy especial para ella y que ahora tiene un nuevo significado.

Por su parte, Camilo también compartió su emoción al formar parte de este tema musical. El yerno de Ricardo Montaner señaló que 'Si Tuviera Que Elegir' es una canción que pone en perspectiva lo verdaderamente valioso de la vida.

"Siempre la amé perdidamente, pero ahora que soy papá, la escucho con otros oídos y la amo aún más. Ver fotos y videos de Evaluna cuando era chiquita es uno de mis hobbies. No me canso. Así que cuando vi el video por primera vez, ya siendo su novio, me derretí. Me siento honrado de sumar mi voz a una canción tan absolutamente icónica e importante en la carrera de mi suegro", expresó Camilo.