¿No se pasan? Magaly Medina revela cómo se lleva con su SUEGRA: "Ma casé con él, no con su familia"

Magaly Medina y Alfredo Zambrano llevan casados hace casi ocho años y se han consolidado como una de las parejas favoritas en el espectáculo nacional. Sin embargo, la conductora de TV generó polémica al contar qué tipo de relación lleva con su suegra.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' es muy activa en redes sociales y la tarde de ayer quiso interactuar con sus seguidores publicando una caja de preguntas, donde un fanático le consultó sobre la relación que lleva con la madre de su esposo.

Enseguida, Magaly utilizó un video de ella y su esposo, donde se muestran muy felices, para responder al cuestionamiento y afirmó que lleva una relación de mucho respeto con su suegra, además, aprovechó para resaltar el compromiso que tiene con Alfredo Zambrano.