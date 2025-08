Revelan carta que dejó el menor de 14 años desaparecido en Surco: "Perdón, estaré en otro país"

La desaparición de un menor de 14 años en el distrito de Surco ha alarmado a todo el país, ya que no se sabe si huyó por su propia voluntad o fue víctima de un secuestro. La noche de ayer, Melissa Márquez denunció la desaparición de su hijo Jhon Mikhael Correa Márquez y pidió ayuda a las autoridades para dar con su paradero, ya que está sumamente angustiada.

La desaparición de Mikhael Correa

Melissa se presentó la noche de ayer en vivo en el programa Día D y contó que su hijo había caído en una red de préstamos fraudulentos a través de internet, ya que gustaba de hacer apuestas digitales relacionadas al fútbol, un deporte que le apasionaba y disfrutaba junto a sus amigos del colegio.

Sin embargo, la noche del sábado 2 de agosto, desapareció repentinamente, marchándose de su casa sin ninguna mochila, y solo con la ropa que tenía puesta y su celular. Las últimas imágenes de Mikhael fueron registradas por las cámaras de su edificio y algunas viviendas cercanas, ya que las cámaras de la municipalidad de Surco estaban inactivas.

La madre del menor indicó que dejó una carta de despedida para sus familiares, la cual se le hace muy extraña, ya que tiene un estilo de escritura muy peculiar y lo que escribe no concuerda con sus acciones, pues no tendría por qué haber huido de casa.

La carta de despedida de Mikhael

En la primera parte de la supuesta carta de despedida que dejó el adolescente, se dirige a su hermano para expresar cuánto lo quiere y agradecerle todo el apoyo que le ha dado. También agrega que le hubiera gustado que se fuera con él, pero sabía que se iba a oponer. "Por favor cuídate y espérame uno o dos años, voy a volver. Por favor, sigue siendo como eres", agrega.

En las siguientes líneas, Mikhael también se dirige a su abuelita, a quien consideró como una segunda mamá. El adolescente resaltó la gran exigencia que su abuela tenía con él, pero mencionó que nunca lo tomó a mal, sino como un impulso para ser una mejor persona.

"Siempre me ayudas, me exiges, pero lo haces por mi bien, no por ser mala, sino para que me prepare para ser mejor persona, y eso lo valoro mucho. Muchas gracias, abuelita. Cuando vuelva, te voy a comprar tu casa, no te preocupes, y yo te voy a cuidar cuando estés más viejita", se lee en la carta.

Carta de Mikhael 1

Jhon Mikhael también se despidió del padre de su hermana y actual pareja de su mamá, llamado Franklin. En las primeras líneas expresa que ha sido como un papá para él y le agradeció por ayudarlo y guiarlo para que no se pierda en su proceso de crecimiento. También le pide perdón por haber usado su tarjeta para hacer préstamos y le da una última indicación.

"Aún queda una deuda en la página web de Préstamos Perú: búscala en tu computadora. Te voy a mandar mañana 600 para que la puedas pagar, esa sí es la última, no te preocupes. Ya sé cuál es tu número de cuenta" , agrega.

Carta de Mikhael 2

Finalmente, se dirige hacia su madre para pedirle perdón por el mal momento que le hizo pasar, pero lo más extraño es que le pide que no lo busque, ya que se irá del país. También le pide que cuide a sus hermanos y los eduque con valores, tal como lo educó a él, y le prometió que le comprará una casa cuando regrese en unos años.

"Te quiero decir que eres la mejor mamá del mundo. Todo lo que haces es para mi bien y para que aprenda de la vida, y por eso te digo que te quiero mucho. No me olvides, por favor. Voy a volver en uno o dos años, y cuando vuelva, voy a comprarles todo lo que siempre han querido", concluye.

Carta de Mikhael 3

Cabe resaltar que Melissa Márquez no cree que su hijo haya escrito esa carta, ya que durante la entrevista mencionó que hay incoherencias y el joven no se expresa de esa manera. Hasta el momento no se tiene más información sobre el paradero de Mikhael y las autoridades ya lo están buscando.