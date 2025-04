Magaly Medina crítica a Pamela López por tiktoks con Paul Michael: "La veo haciendo tonterías de adolescente"

Pamela López sigue disfrutando de su romance con el salsero Paul Michael al compartir momentos íntimos en redes sociales. La expareja de Christian Cueva mostró que la relación va en serio. Sin embargo, su actitud fue criticada por Magaly Medina, quién cuestionó su rol como mamá.

Magaly Medina critica a Pamela por su actitud en redes

Durante la reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', la conductora de espectáculos se refirió a la entrevista que Pamela brindó el último fin de semana, en la que volvió a hablar de Christian Cueva. Aunque expresó solidaridad con ella por lo que vivió, criticó sus acciones actuales, especialmente en el ámbito público.

"Cuando se me desdibuja Pamela López es cuando la veo amanecerse con Paul Michael, que parece que lo único que hace es aprovechar que ella es tan mediática para tener algo de brillo", comentó Magaly en su programa.

Asimismo, cuestionó el hecho de que López priorice grabar videos con su nueva pareja en lugar de enfocarse en su rol de madre. La conductora mencionó que son reiteradas ocasiones en las que se le ve en altas horas de la noche con el salsero.

"La veo haciendo tonterías de adolescentes en los TikToks. Todo el rato. El domingo la vimos haciendo una transmisión en vivo pasadas las doce, siguiéndole el jueguito al chibolo que tiene por enamorado", añadió.

Pamela López y Paul Michael se muestran enamorados en TikTok

El informe de Magaly también compartió imágenes de la transmisión en vivo realizada por la pareja el pasado domingo 13 de abril. En el video, Pamela y Paul aparecen cocinando y compartiendo una cena. En todo momento, el cantante se mostró muy afectuoso con ella.

"Le dices que estoy feliz, mi amor", expresó Pamela mientras sonreía. Paul respondió con entusiasmo: "Está feliz, está contenta. La mejor etapa de mi vida con esta hermosa mujer. Una mamazota no solo por fuera, sino por la luz que tiene"..

En otro momento, la influencer le pidió al salsero que hablara sobre la canción que le dedicó. "Cuéntales la canción 'Princesita'", dijo López. Ante esto, Paul respondió emocionado: "Nos habíamos visto temprano y en la noche no podía dormir, estaba muy inspirado por esta mujer que me inspira al 100% y me fui al estudio".

Aunque la pareja parece disfrutar de su romance sin reservas, la exposición pública ha desatado críticas. Para algunos, la felicidad de Pamela se estaría viendo opacada por una desconexión con sus responsabilidades como madre, lo que aviva aún más el debate en redes.