Darinka Ramírez explica cómo vio la transferencia a Xiomy en el celular de Farfán: "No usé su clave"

Darinka Ramírez no se quedó callada y salió al frente para dar su versión sobre cómo se enteró de la transferencia de S/15 mil que Jefferson Farfán le hizo a Xiomy Kanashiro. En "Magaly TV: La Firme", la joven aseguró que nunca ingresó al celular del exfutbolista con su clave, como él aseguró.

Darinka responde a acusación de invasión de privacidad de Farfán

Luego de que Jefferson Farfán dijera en "América Hoy" que Darinka Ramírez revisó su celular sin permiso, ella fue clara. Se presentó en "Magaly TV La Firme" y contó cómo vio la transferencia de Farfán a Xiomy Kanashiro.

"(¿Tú entraste con la clave?) No. Vi una notificación, estuvo al lado del celular, que llamaron a alguien, lo atiné en ponerlo a un lado y se desplegó y vi, bueno, me jaló la vista", explicó Darinka. Además, dijo que tomó una captura de pantalla donde aparece la hora exacta: "Yo tomé un screenshot también a la hora que figura que tomé la la foto fue 11:41 pm".

Magaly apoyó su versión y comentó que cree que todos los que usan banca por internet saben que el banco manda correos por cada transferencia. Y eso fue lo que Darinka miró a través de las notificaciones: el mail de una transferencia a Xiomy Kanashiro.

La noche del 17 de enero

Darinka Ramírez contó que ese día Jefferson fue a su casa con comida: makis. Llegó de noche y estuvieron compartiendo con su hija.

"Me llamó a las 8 de la noche y me dijo que me iba a llevar makis. Llegó como a las 10:30 de la noche. Mi hija estaba dormida, pero se levantó al escuchar a su papá. Estuvimos conversando, compartiendo, y ahí fue que se fue a comprar el chupetín", relató.

Agregó que no tuvieron intimidad esa noche porque justo había visto el voucher del depósito. Magaly preguntó si de verdad llevó los makis. Darinka mencionó que habría sido con otra intención, porque al ir a las 10:30 de la noche, ¿para qué iría?

Cuando Magaly le preguntó si él se quedó a dormir, Darinka fue clara: "Ese fue el fin. Se iba a quedar en mi casa. Pero después de ver lo del depósito ya no lo dejé quedarse. Se retiró como a las 12". También reveló que minutos después de irse, él la llamó. "Me dijo: 'Tengo hambre'. Yo le respondí: 'Ve a comer a otro lado', (Y responde) 'Sí porque no hay comida en mi casa', dándome a entender de que yo no le brindé lo que él quería'".

¿Relación paralela con Xiomy? Al ver el monto del depósito, Darinka sintió que ya todo estaba claro. Magaly se preguntó qué le habría dicho a Xiomy ese día.

"Ahí me di cuenta que él estaba con otra persona. Tú a alguien no le haces esos favores si no estás en algo más", comentó. "¿Qué le diría a Xiomy Kanashiro ese día 17 de enero? ¿Dónde estaba él?", se preguntó Magaly Medina, dejando entrever que el exfutbolista le habría ocultado esa visita.

¿Por qué Darinka Ramírez decidió hablar?

Según Darinka, ella no quería exponer nada. Pero luego del comunicado que Farfán emitió, sintió que la estaba dejando mal públicamente.

"Ese testimonio que yo di fue a mi psicóloga, yo no quería que se haga público", dijo. "Pero a raíz de ese comunicado, tuve que salir a contar lo que vivimos".

Darinka Ramírez dejó claro que no hackeó el celular de Jefferson Farfán, y que solo vio una notificación como le puede pasar a cualquiera. También reafirmó que él fue a su casa esa noche, pero que no pasó nada entre ellos. Ahora, la polémica sigue creciendo y los detalles salen a la luz poco a poco.