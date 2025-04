Melissa Klug no soporta más a Pamela López por seguir involucrándola con Cueva: "Harta me tiene"

Melissa Klug ya no quiere saber nada de Pamela López. La popular "Blanca de Chucuito" se mostró incómoda con las nuevas declaraciones de la aún esposa de Christian Cueva, quien volvió a decir en televisión que Klug tuvo un romance con el futbolista.

Melissa Klug cansada de Pamela López

¡Se cansó! Melissa Klug no aguantó más y rompió su silencio frente a las constantes declaraciones de Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien viene asegurando públicamente que la 'Blanca de Chucuito' habría tenido una relación con el futbolista. Melissa, claramente fastidiada, pidió que ya no la mencionen más.

Pamela, entre lágrimas, aseguró en el programa "Esta noche" que Cueva le confesó ese amorío "de rodillas". Sin embargo, Melissa no quiere seguir dándole importancia al tema y mandó un mensaje directo.

"¡Ay! Harta me tiene. Pero mejor es ignorar hasta que se canse", escribió Melissa en un chat con un reportero "América Hoy", tras preguntarle por el encuentro de Pamela López y Tenchy Ugaz en "Esta noche" dejando claro que ya no piensa responder a más ataques.

Melissa Klug harta de Pamela López. (América Hoy)

Hasta el momento, Melissa ha evitado entrar en más polémica. Dice estar cansada de que la involucren en temas que no le incumben. No ha respondido con detalles a las acusaciones y prefiere el silencio para no alimentar más el escándalo.

Pamela López no retrocede

En el programa del fin de semana, Pamela López siguió firme en su versión. En su entrevista volvió a decir que no confía en las palabras de Melissa Klug y que su aún esposo fue quien le confesó todo.

"No creo en las explicaciones de Klug sobre las conversaciones de Instagram con Christian Cueva. Me reafirmo sobre el presunto romance entre Cueva y Klug, ya que mi esposo me lo confesó", expresó.

Además, aseguró que Christian se lo dijo entre lágrimas, lo que para ella fue suficiente para confirmar su sospecha. Por eso, decidió contar todo públicamente.

¿En qué terminará esta historia?

Recordemos que Pamela López ha dado varias entrevistas en las últimas semanas, donde ha expuesto detalles de su crisis con Cueva, incluyendo acusaciones de violencia e infidelidades. Entre sus declaraciones, también ha señalado a Melissa Klug como parte de la historia.

Por su parte, Melissa insiste en que no tiene nada que ver y ha pedido que no la mencionen más. Mientras tanto, el público sigue atento a este enfrentamiento que parece no tener fin. ¿Responderá Pamela? ¿Mostrará más pruebas? ¿Melissa tomará medidas legales si la siguen mencionando? Por ahora, lo único claro es que la "Blanca de Chucuito" está decidida a no dejarse arrastrar por más dimes y diretes.