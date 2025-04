¿Yahaira Plasencia aconseja a Darinka por Farfán?: "El amor propio en una mujer es súper importante"

Yahaira Plasencia se pronunció en medio del escándalo entre su expareja Jefferson Farfán y Darinka Ramírez. La salsera no quiso entrar en polémicas, pero dejó muy clara su postura y envió un mensaje que ha sido interpretado como un consejo de amor propio a la madre de los hijos de Farfán.

¿Yahaira Plasencia da consejo a Darinka Ramírez?

Yahaira Plasencia fue abordada por las cámaras de "América Hoy" y le consultaron su opinión respecto al cruce mediático entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez. Ella, sin entrar en detalles, decidió marcar distancia y dejar claro que no quiere saber nada del tema.

"No tengo absolutamente nada que decir al respecto. Creo que es un tema que ya tiene a los protagonistas. Yo no pertenezco a la vida de esa persona hace muchos años y así quiero mantenerme, lo más lejos posible de todo el tema", expresó la cantante con firmeza.

@ameg_pe 16.04.25 | Yahaira Plasencia marca distancia de la polémica de Jefferson Farfán y Darinka Ramírez. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Aunque se mantuvo al margen del conflicto, Yahaira aprovechó la oportunidad para dar un consejo que muchos tomaron como una indirecta muy directa.

"Hablo en general, no va para nadie el consejo, creo que el amor propio en una mujer es súper importante, esto va para todas, porque creo que ahí es la raíz. Cuando tú te amas realmente puedes dar un amor sincero a cualquier persona que entre a tu vida", dijo Yahaira.

Yahaira habla de la importancia del amor propio

La intérprete de "Y le dije no" aseguró que no desea volver a ser relacionada con su ex y que ahora está enfocada en su música y bienestar emocional. Además, resaltó que para tener relaciones sanas primero hay que tener una buena relación con uno mismo.

"El amor propio es muy importante, y creo que hoy en día todos debemos tener eso en primer lugar, y como prioridad siempre nosotros", agregó.

Los conductores del programa también opinaron al respecto. Janet Barboza, por ejemplo, resaltó la importancia de ese mensaje para mujeres jóvenes como Darinka que atraviesan relaciones complicadas.

Si bien Yahaira no mencionó directamente a Darinka, la coincidencia del mensaje con el momento exacto de la polémica hizo que el público lo interpretara como una indirecta clara. A pesar de eso, Yahaira ha repetido en más de una ocasión que su relación con Farfán ya forma parte del pasado y que no quiere verse envuelta en conflictos ajenos.

Con este mensaje, la salsera deja en claro que está en una nueva etapa de su vida, más madura, centrada en sí misma y en su carrera. Así, Yahaira Plasencia vuelve a dar cátedra de cómo responder contundentemente y sin perder la calma. Resaltando el amor propio para construir una relación basado en ello, en medio de la polémica de Jefferson Farfán y Darinka Ramírez.