Jefferson Farfán pidió que editen su respuesta sobre Yahaira por Darinka Ramírez, según Janet Barboza

¿No quería que salga en televisión? Janet Barboza contó que Jefferson Farfán pidió que se edite una parte de su entrevista en "América Hoy", donde mencionó a Yahaira Plasencia para no incomodar a Darinka Ramírez, madre de su hija menor. Te contamos los detalles.

Durante una edición de "América Hoy", Janet Barboza soltó una bomba sobre una entrevista hecha a Jefferson Farfán en su casa, en abril del 2024. Según contó, el exfutbolista respondió sin pensarlo cuando le preguntaron por su última pareja sentimental.

La 'Foquita' confesó que su última enamorada fue Yahaira Plasencia, pero habría pedido que no salga esto. ¿La razón? No quería incomodar a Darinka Ramírez, madre de su hija menor, reveló Janet.

"Cuando vamos nosotros, el equipo de 'América Hoy', a la casa de Jefferson Farfán. Yo le pregunto: '¿Quién ha sido tu última enamorada?' Él no dijo: 'Mi última enamorada ha sido Yahaira Plasencia'. Y él nos pidió que editemos esa parte para que no se resienta la madre de su hija" , reveló Janet.

Además, dijo que Farfán tenía bloqueada a Darinka Ramírez por WhatsApp en ese entonces. Una situación que llamó la atención de todos en el set. Ethel Pozo también confirmó lo dicho por su compañera, pues ella también fue a la casa de Farfán.

Hace poco, Yahaira Plasencia fue consultada por la prensa sobre un videoclip de Jefferson Farfán, donde canta una canción que menciona a una "Reina sin corona". Muchos pensaron que era una indirecta para ella. Sin embargo, Yahaira respondió firme y negó sentirse aludida.

"No he escuchado eso, pero no creo que tengan que ver conmigo, y como te digo, menos a esas alturas", destacó.