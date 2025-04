Yahaira Plasencia aclara sobre supuesta indirecta a Xiomy Kanashiro: "No tengo nada contra ella"

En los últimos días, Yahaira Plasencia ha cautivado al público con su nuevo tema y estuvo presente en un programa de TV para promocionarlo. Es ahí donde aprovecharon para entrevistarla y preguntarle sobre la supuesta indirecta a Xiomy Kanashiro del video donde dice 'copia china'.

Hace unas semanas, Yahaira Plasencia publicó un video en sus redes donde hace el trend de la canción de Yailin La Más Viral, donde se menciona que hay una persona que es 'copia china'. En medio de las comparaciones de la 'Patrona' con la nueva pareja de Jefferson Farfán, se creyó que era una indirecta a Xiomy Kanashiro.

Ahora, la cantante salió a aclararlo: "Yo hago muchos TikTok y siempre los subo porque quiero aclararlo. Yo no tengo nada en contra de ella, no la conozco, yo le deseo lo mejor a todo el mundo. Lo saqué de mis redes sociales porque veía los comentarios que estaban diciendo 'para ella, para Xiomy'. Entonces dije 'no', lo saque porque no quiero estar en dimes y diretes, estoy muy bien con mi vida ahorita".

También fue consultada sobre la nueva canción donde Jefferson Farfán es protagonista y que muchos señalaron que era una indirecta para su ex Yahaira Plasencia. La joven cantante comenta que se sintió sorprendida por la letra de la canción, ya que se hablaría mucho sobre el machismo.

"Me sorprendió como 'por qué después de cinco años', me sorprendió la letra. Hoy que estamos sufriendo tanto por el tema de machismo, en la canción hay un mensaje claro, que sin mí no puedes superarte o no puedes hacer nada. Yo la verdad me reí porque en qué mundo viven los hombres, yo siempre he trabajado que se ha ganado su propio dinero", añadió.