Jefferson Farfán revela chat donde Darinka confirma que no tenían una relación: "Estás solo"

Debido a las declaraciones de Darinka Ramírez en el programa de Magaly Medina, Jefferson Farfán compartió los chats que ha tenido con la madre de su hija. Afirmando nuevamente que nunca tuvieron una relación y que nunca la habría ilusionado.

En el programa de 'Amor y Fuego', compartieron los chats que proporcionó Jefferson Farfán. En aquella conversación que tuvo con Darinka Ramírez, la joven madre le afirma que ella no tendría que decirle que está bien o mal, ya que estaría solo.

"Ya te expliqué, es algo también que pasa quizá por Lu, ha sido un cambio brutal. Y si está bien, como te dije, yo no tengo por qué decirte que está bien o que está mal. Estás solo y sigue disfrutando" , se lee en la conversación.

Después Jefferson Farfán incluso le responde que salió con una persona y que no quería nada serio. Para después afirma que solo estaría enfocado en hacer negocio y dejarle seguridad a sus hijos.

"Ayer te mostré la chica guapa con quien salí, quería algo serio conmigo y no quiero porque no quiero hacer daño a nadie. Cuando esté con alguien serio lo publicaré, mandaré mi comunicado, pero ahorita quiero cerrar mis negocios, dejar a mis hijos seguros, esa es mi prioridad, no tengo otra cosa en mi cabeza", añadió.