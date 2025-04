Pamela López arremete contra abogado de Christian Cueva: "Un impresentable, mentiroso y falso"

El problema legal que llevan Christian Cueva y Pamela López desde que se separaron, ha llevado un enfrentamiento entre abogados de ambos. Es así como la nueva influencer arremetió con todo contra el exfutbolista acusándolo de ser una persona impresentable.

El abogado de Christian Cueva, Henry Graus, declaró hace unos días sobre los cargos que se ha hecho responsable su patrocinado. Ante esto, Pamela López salió a responderle con todo y tildó al profesional como una persona falsa. Incluso afirmando que el padre de sus hijos no habría pago completo el colegio de sus tres pequeños.

"Me indigna todo lo que sale a hablar ese impresentable de su abogado y para mí siempre va a ser un impresentable, mentiroso, falso. Igual las mentiras se llegan a caer, él lo único que ha pagado es el colegio a inicios de año. Desconozco si está al día, ahora mismo voy a pedir al colegio que me den el reporte de que hasta que mes está al día" , expresó.

Luego, la nueva influencer agregó que Christian Cueva habría pagado solo el primer mes de la movilidad, ya que le vienen pidiendo el pago de los últimos meses y ella estaría por asumirlo, aunque pidió que se ponga al día.

Durante esta declaración también afirma que Christian Cueva no viene pagando el mantenimiento del departamento donde viven sus hijos. Incluso, afirma que ella se ha tenido que hacer cargo debido a que sus hijos no tenían permitido ingresar a las áreas comunes del edificio por deuda.

"Mantenimiento no paga de hace meses, lo he pagado yo porque mis hijos no podían hacer uso de las áreas comunes. Alimentos, recreación, vestidos, todo eso lo pago yo, todo lo que piden en el colegio, lo pago yo, las loncheras las pago yo. ¿De qué estamos hablando? que demuestre el voucher que paga él uno solo a mi cuenta y me quedo callada, eso no existe, no es real", añadió.