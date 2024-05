Roly Ortiz, fundador de Skándalo, se quiebra tras revelar su terrible enfermedad: "Me quedan cinco años de vida"

Mostrando una expresión notablemente afectada, Roly Ortiz se enlazó con el programa 'América Hoy' y argumentó que su principal motivo para luchar por sus derechos de autor contra los exmiembros de Skándalo es su necesidad de dinero para financiar el tratamiento de una enfermedad complicada que está padeciendo.

En ese sentido, Roly Ortiz no pudo evitar quebrarse tras revelar la terrible enfermedad que padece y por el cual terminaron amputándole el brazo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Roly Ortiz se quiebra tras revelar su terrible enfermedad

El fundador de Skandalo, Roly Ortiz, concedió una entrevista a 'América Hoy' para explicar su lucha por obtener los derechos de autor contra los exintegrantes de Skándalo, ya que necesita fondos para cubrir los gastos de su tratamiento médico.

En tal sentido, Roly Ortiz no pudo contener las lágrimas al hablar de la enfermedad que enfrenta, la cual ha resultado en la amputación de una parte de su brazo. Además, entre sollozos, el empresario mencionó que sufre de trombosis y que si no continúa con su tratamiento, podría fallecer.

"Lo que me ha dado es una trombosis, todo mi cuerpo está lleno de trombosis, inclusive tengo un trombo en la clavícula y en el hospital me acaban de dar cinco años de vida", explicó el fundador de Skandalo ante la sorpresa de Janet Barboza y Ethel Pozo.

El motivo de su denuncia

Posteriormente, explicó que la motivación detrás de su decisión de hacer pública su denuncia contra Ricky Trevitazo por supuestamente apropiarse del nombre de la banda y registrarla en Indecopi en 2008, es su necesidad de cubrir los costos de sus medicamentos para tratar su enfermedad.

"Yo he salido a decir esto porque yo quiero que ellos me reconozcan, todos los días gastos en inyecciones contra los coágulos, contra los trombos. Estoy mal y la gente no lo sabe", explicó. Ortiz mencionó que una gran parte de sus ahorros se agotaron en los tres procedimientos quirúrgicos que se llevaron a cabo para intentar salvar su brazo, donde había un coágulo de sangre, pero lamentablemente, ninguno tuvo éxito y terminó perdiendo una extremidad de su cuerpo.

"Lo único que estoy reclamando mis derechos, nada más y porque ellos no tienen el derecho de apropiarse de lo que es mío. A mí me costó años de sufrimiento y en esto cinco años que me queda de vida, quiero dejarle lo mejor a mis hijos, yo ahora no tengo dinero porque con las operaciones me he quedado sin plata", explicó Roly Ortiz, fundador de Skándalo.