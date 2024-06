Novio de Tatiana Calmell la comparó con Janick Maceta para el Miss Perú: "Si ella pudo, tú también"

Tatiana Calmell, la reciente ganadora del título Miss Perú 2024, compartió una emotiva historia sobre cómo su novio, Cristóbal de Col, fue quien la motivó a seguir su sueño de participar en el certamen de belleza. Te contamos todos los detalles.

El apoyo incondicional de Cristóbal. En una entrevista con el programa "Estás en Todas", Tatiana Calmell contó que su novio Cristóbal fue una pieza clave en su decisión de postularse al Miss Perú.

El empujón final. Tatiana recordó que siempre había considerado la idea de participar en el Miss Perú, pero no se sentía completamente segura. Todo cambió cuando Cristóbal, durante un viaje de surf con amigos, vio a Janick Maceta destacando en el Miss Universo 2021 y llamó a Tatiana para motivarla.

"Cristóbal me llama y me dice: 'Reina, ¿has visto que hay una peruana que está avanzando en el Miss Universo? Si ella ha podido, tú también puedes. ¿Por qué no lo intentas?'", contó Tatiana.