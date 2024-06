Doña Peta sobre Ana Paula Consorte: "Tengo que estimarla, tiene a mis nietos"

La madre de Paolo Guerrero continúa generando titulares con sus declaraciones sobre el presunto distanciamiento que tiene con su nuera Ana Paula Consorte, es así que Doña Peta fue entrevistada por el programa de 'América Hoy' para rechazar todos los rumores que existen sobre su relación con la brasileña.

Como se sabe desde el inicio del romance de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, Doña Peta ha mostrado señales de que este romance no es de su agrado, sin embargo, por sus nietos trata de llevar la fiesta en paz.

El programa de 'América Hoy' entrevistó a Doña Peta durante un evento gastronómico en Chorrillos, es ahí donde el reportero aprovechó para preguntarle sobre su relación con la brasileña Ana Paula Consorte, inicialmente se mostró esquiva al as preguntas, sin embargo, terminó aclarando el tema.

El reportero cuestionó a la madre de Paolo Guerrero sobre la actitud de Ana Paula al seguir a todos lados al jugador, y es que como se sabe la modelo se encuentra actualmente en New York donde no falta a ningún partido del popular 'Depredador'.

Incluso no fue ajena al tema del último partido de Paolo en Lima en donde asistió al estadio pero se le vio lejos de su nuera, sin embargo, aseguró que por espacio no pudieron ir juntas: "Yo me fui con mis nietas y no entrabamos en el carro, ni cuenta me di que ella estaba al costado", agregó.